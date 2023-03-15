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16:08

Экономика

Ягодный бунт? Ждать ли массового закрытия пунктов выдачи заказов Wildberries в РФ

В СМИ распространилась информация, что 15 марта в ряде регионов РФ некоторые владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries решили не открывать свои точки. Таким способом они протестуют против новой системы штрафов за возврат товара, которую ввел маркетплейс. В самой компании заявляют, что никакой "забастовки" нет. При этом к делу уже подключились прокуратура и Госдума. Рассказываем подробности.

Коллективная ответственность

Во вторник, 14 марта, к офису маркетплейса Wildberries в столице пришли несколько десятков владельцев и менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Они оказались недовольны новыми правилами, которые установила площадка. Собственники ПВЗ Никита Пономарев и Кристина Махиня рассказали Москве 24, что речь идет о серьезных штрафах для предпринимателей. В частности, если потребитель возвращает покупку, которая испорчена или же подменена, то хозяева пункта выдачи обязаны возместить Wildberries 100% стоимости товара.

У нас есть вкладка "баланс" в рабочей программе, туда поступает: за брак удержана такая-то сумма, такая-то вещь. Никакой больше информации. Ни видеодоказательства, ничего подобного. Это удерживается не полная стоимость, а 20%. Но буквально неделю назад Wildberries ввел новую систему. За подмену товара маркетплейс списывает с нас 100% стоимости.
Никита Пономарев
собственник ПВЗ Wildberries

В пресс-службе маркетплейса прокомментировали ситуацию, отметив, что никаких "бунтов" ПВЗ нет, а пришедшие к столичному офису недовольные предприниматели представляют только 0,1% от общего числа партнеров. Более того, в компании утверждают, что собравшиеся отказались предоставлять свои данные, поэтому неясно, действительно ли они сотрудничают с Wildberries.

Отмечается, что усиление мер пришлось ввести, чтобы не происходило ситуаций, когда недобросовестные покупатели или менеджеры ПВЗ подменяют товары. "С "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности", – подчеркнули в компании.

К ситуации подключилась прокуратура Московской области. Ведомство проверяет информацию о предполагаемых нарушениях прав сотрудников маркетплейса, в частности о неправомерном удержании средств из их зарплаты.

Временно закрыто?

На фоне сложившейся ситуации в СМИ распространилась информация, что 15 марта в знак протеста по стране могут закрыться пункты выдачи Wildberries. Например, о приостановке работы некоторых точек в среду сообщалось во Владивостоке. Однако в компании отрицают информацию о "забастовке".

Пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме. Информация о "забастовке" не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений.
пресс-служба компании Wildberries

Вместе с тем сообщается, что компания якобы приняла решение о вывозе товаров из временно закрывшихся ПВЗ. В маркетплейсе, предположительно, пояснили это тем, что деятельность некоторых сотрудников "порочит деловую репутацию" Wildberries, а также может носить противоправный характер в части нарушения условия договора оферты.

Предпринимателей, сотрудничающих с компанией, и ее представителей пригласили на встречу в Госдуму 15 марта. Инициатором выступил депутат Дмитрий Гусев. С его слов, представители Wildberries не пришли. Он также рассказал Москве 24 подробности об итогах беседы. "На следующей неделе, 21 марта, будет заседание ФАС, где мы вопрос о компании Wildberries намерены поставить в повестку дня и обсудить", – сказал Гусев.

Мы готовим поправки в законодательство, которые не допустят больше ситуаций, которые происходят с Wildberries. Эти поправки будут касаться не только Wildberries, но и всех остальных маркетплейсов: "Яндекс Маркета", Ozon, "Авито" и других.
Дмитрий Гусев
депутат Госдумы

Парламентарий выразил уверенность, что ситуацию удастся решить за столом переговоров. Допускать закрытие ПВЗ нельзя, поскольку индивидуальные предприниматели могут лишиться своих единственных источников дохода, подытожил Гусев.

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