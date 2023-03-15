Депутат Госдумы заявил о подготовке поправок о работе маркетплейсов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Госдума готовит поправки о работе маркетплейсов, сообщил Москве 24 депутат ГД Дмитрий Гусев, который организовал встречу с владельцами пунктов выдачи заказов Wildberries. При этом представители компании на встречу не явились, уточнил он.

Депутат рассказал, что парламентарии изучают правовую ситуацию работы маркетплейса, смотрят, необходимо ли вмешательство Федеральной антимонопольной службы или правоохранительных органов.

"Если это необходимо, то фракция и комитет готовы обратиться. Мы готовим поправки в законодательство, которые не допустят больше ситуаций, которые происходят с Wildberries. Эти поправки будут касаться не только Wildberries, но и всех остальных маркетплейсов: "Яндекс Маркет", Ozon, "Авито" и других. Мы приглашаем и ждем компанию Wildberries у нас в Госдуме, пока мы договорились на сегодня на 17:30", – сообщил Гусев.

Он добавил, что на 21 марта запланировано заседание ФАС, где на повестке будет вопрос компании Wildberries. Депутат выразил уверенность, что происходящее можно решить за столом переговоров, чтобы не допустить закрытия пунктов выдачи заказов, потому что это касается каждого гражданина России и 3,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, которые лишатся своих единственных доходов.

По информации Life.ru, Wildberries в ответ на забастовки сотрудников во многих регионах начал вывозить товары из временно закрывшихся пунктов выдачи заказов. Такое решение было принято на основании информации о действиях со стороны сотрудников, "порочащих деловую репутацию компании", а также из-за действий, которые "могут носить противоправный характер, в том числе нарушающих условия договора оферты".

Кроме того, пункты выдачи, представители которых ездили в московский офис компании, Wildberries уже начал деактивировать.

В свою очередь, в пресс-службе маркетплейса рассказали Агентству "Москва", что пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме, заказы можно получить без ограничений.

Ранее сообщалось, что 15 марта пункты выдачи заказов все же не открылись в ряде регионов РФ. В частности, такие случаи были зафиксированы во Владивостоке, Кемеровской области, Красноярском крае и некоторых городах.

Накануне стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries могут в качестве забастовки закрыть свои точки 15 марта. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс – из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В самой компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках и подтвердили, что поддерживают связь с партнерами платформы. При этом маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

В связи с возникшим конфликтом Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

Пункты выдачи Wildberries стали терпеть убытки из-за штрафов

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