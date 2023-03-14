В Москве появились объявления о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столице стали массово продавать пункты выдачи заказов Wildberries после введения новых штрафов за возврат товаров. Соответствующие объявления появились на "Авито".

Новые правила возврата товара на Wildberries подразумевают, что с владельцев пунктов выдачи заказов удерживают полную стоимость товара, если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь, причем оспорить подмены и возвраты не разрешается.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки. Владельцев точек не устраивает, что платформа ввела новые штрафы за возврат товаров. Недовольные пришли к офису компании в Москве.

Новые правила возврата товара на Wildberries подразумевают, что с владельцев пунктов выдачи заказов удерживают полную стоимость товара, если покупатель возвращает бракованную или подмененную вещь, причем оспорить подмены и возвраты не разрешается.

Пункты выдачи Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

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