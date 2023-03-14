Генпрокуратура поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

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Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры России.

"Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе проверки порядку привлечения сотрудников к осуществлению трудовой деятельности будет дана правовая оценка. Также оценка будет дана порядку выплаты работникам зарплаты.

Прокуратура оценит принятые локальные акты, по которым начисляют штрафы работникам маркетплейса.

Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры России, заключили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что пункты выдачи маркетплейса Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки. Владельцев точек не устраивает, что платформа ввела новые штрафы за возвраты товаров. Недовольные пришли к офису компании в Москве.

Позже владельцы пункта выдачи заказов Никита Пономарев и Кристина Махиня рассказали, что недавно маркетплейс Wildberries ввел новый штраф за бракованный и подмененный товар, который списывает полную его стоимость – 100%.

По утверждению владельцев, ранее в программе маркетплейса была вкладка, куда поступала информация об удержании средств за бракованный товар в размере 20%. Однако не было никаких подтверждений, в том числе фото- или видеодоказательств, что товар бракованный, утверждают владельцы пунктов выдачи.

Пункты выдачи Wildberries стали терпеть убытки из-за штрафов

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