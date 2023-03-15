Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу в штатном режиме

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Ряд пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries, расположенные в Москве, продолжают работать без ограничений, несмотря на сообщения о возможной забастовке, сообщает РИА Новости.

В главном офисе Wildberries бастующие также не были замечены. В одном из пунктов выдачи корреспонденту информагентства рассказали, что компания уже пересматривает ранее введенные штрафы и допускает отмену условий, из-за которых начались протесты.

Между тем, по информации издания "Подъем", Wildberries не планируют выполнять требования протестующих, поскольку это могло бы привести к снижению уровня клиентского сервиса.

Ранее сообщалось, что 15 марта пункты выдачи заказов все же не открылись в ряде регионов РФ. В частности, такие случаи были зафиксированы во Владивостоке, Кемеровской области, Красноярском крае и некоторых городах.

Накануне стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries могут в качестве забастовки закрыть свои точки 15 марта. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс – из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В самой компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках и подтвердили, что поддерживают связь с партнерами платформы. При этом маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

В связи с возникшим конфликтом Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

Пункты выдачи Wildberries стали терпеть убытки из-за штрафов

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