В Wildberries организовали группу по решению споров маркетплейса и партнеров

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Маркетплейс Wildberries при участии объединения "Опора России" создал согласительную комиссию для урегулирования споров между компанией и ее партнерами, сообщает RT.

Комиссия была организована после встречи топ-менеджеров Wildberries, "Опоры России" и инициативной группы партнерских пунктов выдачи заказов. В нее вошли как сотрудники маркетплейса, так и представители деловых кругов и органов госвласти.

Ранее сообщалось, что 15 марта владельцы пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries могут провести забастовку из-за новых штрафов. Компания взыскивала с точек выдачи средства за возврат и подмену товаров со стороны покупателей.

В Wildberries оперативно опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках. В компании отметили, что приостановят сотрудничество с теми партнерами, которые будут мешать нормальной работе офисов.

Генеральная прокуратура РФ в связи со скандалом поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса. К ситуации также подключились в российском министерстве труда.

Отмечается, что в Минпромторге РФ попросили Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами компании, а в Роспотребнадзоре напомнили, что в связи со сложившейся ситуацией не должны страдать потребители.

16 марта стало известно, что Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров. В онлайн-ретейлере подчеркнули, что намерены разобраться во всех спорных ситуациях.

В Wildberries заявили об отсутствии санкций за подмену товаров

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