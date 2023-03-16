Wildberries временно приостановил списания с пунктов выдачи за подмену товаров

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Маркетплейс Wildberries временно приостанавливает списания с владельцев пунктов выдачи за подмену товаров. Об этом говорится в заявлении компании на фоне конфликта с некоторыми предпринимателями.

В сообщении отмечается, что проблема с подменой товаров является крайне чувствительной. При этом подобное в компании не игнорируют, а решают вместе с предпринимателями и продавцами.

"С одной стороны, мы уже в течение нескольких дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что также усилили каналы обратной связи. Так, сотрудники каждый день просматривают около 3 тысяч обращений. В Wildberries добавили, что благодаря этому уже удалось отменить более 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров.

"В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям", – отметили в компании.

До этого сотрудники ПВЗ Wildberries пригрозили руководству компании закрытием своих точек. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс: из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В свою очередь, в компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках, уточнив, что поддерживают связь с партнерами платформы. Маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

На фоне произошедшего Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

К выяснению обстоятельств конфликта также подключился Минтруд РФ. Его глава Антон Котяков сообщил, что министерство изучает заявления от граждан и разбирается в ситуации.



Новости часа: Минтруд и Генпрокуратура разбираются в ситуации вокруг Wildberries

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