Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries – Котяков

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Минтруд разбирается в ситуации, возникшей вокруг компании Wildberries. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, маркетплейс должен выполнять традиционные нормы трудового законодательства России. Он также пообещал, что Минтруд совместно с Генпрокуратурой вынесут решение о возможных проверках Wildberries после изучения заявлений граждан.

Ранее сообщалось, что сотрудники ПВЗ Wildberries могут в качестве забастовки закрыть свои точки. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс: из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках, уточнив, что поддерживают связь с партнерами платформы. При этом маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

В свою очередь, Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

Пункты выдачи Wildberries, принявшие участие в забастовке, отключили от системы

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