Сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу

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Сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к компании по переквалификации договоров гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на организатора профсоюза сотрудников маркетплейса, представителя Союза профсоюзов России Артура Вартаняна.

Он сообщил, что иск может быть подан уже на следующей неделе. По его словам, в данный момент юристы пишут исковые заявления из разных регионов страны.

Вартанян сообщил, что часть сотрудников маркетплейса на одинаковых должностях работают по трудовым договорам, в то время как с другими заключены договоры ГПХ. Хотя у последних работников также имеются все признаки трудовых отношений: жесткий график, место работы, форма, штрафы и т.п. По словам организатора профсоюза, таким образом площадки не платят за подобных сотрудников налоги.

Представитель маркетплейса, в свою очередь, заявил, что информация об иске – пиар-ход с целью давления на весь сектор. Он добавил, что Wildberries является онлайн-платформой, которая сотрудничает с самозанятыми и использует договоры ГПХ для оказания услуг.

По мнению экспертов, шансы на удовлетворение коллективного иска достаточно высоки.

Конфликт между Wildberries и владельцами пунктов выдачи заказов компании произошел в марте этого года. Сотрудники ПВЗ пригрозили руководству компании закрытием своих точек. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс: из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

К выяснению обстоятельств конфликта подключились Генпрокуратура и Минтруд РФ. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что ведомство изучает заявления от граждан и разбирается в ситуации.

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