МВД не выявило происшествий на мероприятиях в честь Дня Победы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 14 тысяч мероприятий в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в регионах России без происшествий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы были организованы в 7,4 тысячи населенных пунктов РФ. Среди них были митинги, концерты и памятные церемонии.

"Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено", – приводят слова Волк на сайте МВД РФ.



Безопасность россиян на мероприятиях обеспечивали порядка 242 тысяч сотрудников МВД, Росгвардии, частных охранных предприятий и других уполномоченных организаций.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, в Москве праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, посетили порядка 1,2 миллиона горожан и гостей столицы. В городских парках были организованы танцевальные, театральные и музыкальные программы. Главным событием дня в Москве стал парад Победы на Красной площади.



Парад в честь 78-й годовщины Победы состоялся в столице