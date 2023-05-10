В ГД зафиксировали попытки воздействия иноагентов на несовершеннолетних перед 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала многочисленные попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних перед 9 мая, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Иностранные агенты перед празднованием Дня Победы распространяли методички, в которых призывали дискредитировать проект "Разговоры о важном" и пытались исказить восприятие школьниками истории России.

"Как ни старались украинские нацисты и западные спецслужбы, но сорвать празднование Дня Победы в нашей стране, запугать россиян им не удалось", – приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комиссии.

Он отметил, что целью иноагентов являлось принижение значения Победы в Великой Отечественной войне, они пытались навязать детям чувство вины вместо гордости.

Произошедшее является нарушением закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской деятельностью, подчеркнул Пискарев.

Собранные материалы будут направлены в Генпрокуратуру РФ для принятия решений в соответствии с российским законодательством, резюмировал он.

В конце февраля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что занятия "Разговоры о важном" также будут проводить для родителей школьников.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал ввести в российских школах урок "Час мужества" в рамках "Разговоров о важном". Подобные уроки могли бы проводиться раз в месяц, как следует из обращения Чернышова.



Жители европейских стран отпраздновали 9 Мая вопреки запрету властей