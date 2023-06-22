Песков сообщил о нарастающем давлении на Киев на фоне неудач ВСУ в контрнаступлении

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Москва видит вероятный разлад в коллективном Западе. Вместе с этим на Киев нарастает давление на фоне неудач Вооруженных сил Украины в контрнаступлении, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, западные государства максимально принуждают украинскую сторону, чтобы ВСУ сражались до последнего бойца.

"Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося эстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, – это очевидно", – отметил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем предполагалось.

22 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на совещании Владимира Путина с членами Совбеза о том, что российские силы ликвидировали более 13 тысяч солдат украинской армии, которые были задействованы в контрнаступлении. По его словам, с 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, 13 из них западного производства.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ