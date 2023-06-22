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После того, как Вооруженные силы Украины проиграют, западные государства откроют новые фронты в Молдавии и Грузии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание InfoBRICS.

По словам автора материала, Запад понимает, что Киев не сможет добиться успеха в контрнаступлении. В этой связи он придумывает новые варианты продолжения вооруженного конфликта с Москвой. Марионеткой США и их союзников может стать в том числе Косово, считает обозреватель. Он утверждает, что после проигрыша ВСУ Запад начнет перебрасывать в указанные страны оружие.

Автор статьи также усомнился в суверенности Украины на фоне неспособности Киева выплатить кредиты на военную поддержку.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что масштаб потерь ВСУ свидетельствует о планах западных стран сражаться с российской стороной до последнего украинца.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил о нарастающем давлении на Киев на фоне неудач украинской армии в контрнаступлении. Он также указал на тот факт, что Запад принуждает ВСУ сражаться до последнего солдата.



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