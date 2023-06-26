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Политика

Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа

Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа

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Вице-премьеры доложили Михаилу Мишустину о своей работе в субботу, 24 июня, и о том, как идет нормализация ситуации. Премьер-министр отметил слаженную работу кабмина и поручил обеспечивать безопасность граждан

Татьяна Голикова, отчитываясь перед премьер-министром, отметила, что все медицинские и социальные организации работали в штатном режиме. Запас лекарств есть на 10–12 месяцев. А в детских оздоровительных лагерях на территории южных регионов усилили меры безопасности. Решение о переносе экзаменов было принято только в Москве, отметила Голикова. Даты для 9 и 11 классов уже назначены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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