Собянин открыл реконструированную поликлинику в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владмиимр Новиков

Филиал № 2 детской городской поликлиники (ДГП) № 91 в Даниловском районе Москвы был открыт после реконструкции Сергеем Собяниным. Мэр также поздравил сотрудников учреждения с Днем медицинского работника, который отмечался 18 июня.

Уточняется, что после проведения комплексной реконструкции также были открыты филиал № 2 ДГП № 130 в районе Фили-Давыдково, филиал № 2 городской поликлиники (ГП) № 170 в Южном Чертанове, филиал № 2 ГП № 180 в Строгине, филиал № 5 ГП № 175 в поселке Восточном и филиал № 2 ГП № 210 в Братееве.

В районе Измайлово для москвичей заработала ГП № 191, она находится в новом здании, пациентов ждет и филиал № 3 ДГП № 32 в районе Красносельском.

"С праздником! С новосельем! Пациенты благодарны. Я думаю, что в новой поликлинике отношения между врачом и пациентом будут добрее", – сказал Собянин, общаясь с главными врачами медицинских учреждений.

Главврач поликлиники № 170 Ирина Полунина отметила, что после реконструкции в здании ощущается комфорт, удобство, которые оценили многие врачи.

"Врачи это оценили, потому что предоставлены уникальные возможности. Это и диагностика раннего проявления злокачественных образований. Это проактивное наблюдение, диспансерное наблюдение, динамическое наблюдение пациентов, которые нуждаются в безусловной поддержке и обследовании. Все это есть у нас теперь в наших новых поликлиниках", – сказала она.

Детская городская поликлиника в Даниловском районе была почти полностью перестроена, у нее появился новый обновленный фасад, внутри здания были заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола. Также в клинике были установлены новые лифты, обновилась система вентиляции, сделана отделка помещений.

Дети, попавшие в поликлинику с инфекционным заболеванием, смогут заходить через отдельный вход в здании. Для молодых матерей была возведена комната здорового ребенка, где они смогут обучиться уходу за малышами.

Помимо этого, в поликлинику было завезено и установлено новейшее медицинское оборудование, которое позволит проводить наиболее современные виды диагностики пациентов.

В кабинетах медработников установлены компьютеры с ЕМИАС, а прилегающая территория к зданию благоустроена и озеленена.

Подчеркивается, что до конца года строительство 24 объектов здравоохранения планируется завершить в столице, в том числе 8 больничных корпусов и 12 поликлиник.

В данный момент 112 зданий столичных поликлиник находятся в процессе реконструкции, удалось завершить работы в 89 медучреждениях, всего в программу модернизации амбулаторного звена включили 201 здание.

Ранее Собянин посетил поликлинику в районе Богородское в Москве и поручил ускорить открытие нового медучреждения.

По словам мэра столицы, внутри учреждения появится новое современное оборудование, а сотрудники поликлиники будут оказывать помощь около 130 тысячам жителей районов Богородское, Преображенское и Метрогородок.

Градоначальник сделал акцент на том, что все работы должны быть выполнены качественно.



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