Умер экс-хоккеист московского "Спартака" Игорь Капустин

Фото: spartak.ru

Двукратных серебряный медалист чемпионата СССР по хоккею в составе столичного "Спартака" Игорь Капустин умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте клуба.

О причинах смерти мужчины не сообщается. Представители клуба выразили соболезнования родным и близким Капустина в связи с его утратой.

Игорь Капустин играл за московский "Спартак" с 1981 по 1983 годы. Вместе с командой он выступил на 57 матчах, набрав 34 очка. В 1982 и 1983 годах бывший спортсмен выиграл серебряные медали на чемпионате СССР по хоккею.

