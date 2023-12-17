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17 декабря, 15:15

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Коммунальщики продолжают круглосуточную уборку снега в столице после циклона "Ваня"

Коммунальщики продолжают круглосуточную уборку снега в столице после циклона "Ваня"

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На смену снегопаду в столицу пришла оттепель. В прогнозах на 17 декабря – мокрый снег и гололедица. В связи погодными условиями москвичей просят по возможности отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт, который в столице работает штатно.

Коммунальщики продолжают убирать последствия снегопада, который принес циклон "Ваня". Подробнее о том, что происходит в городе, – в эфире телеканала Москва 24.

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