Коммунальщики продолжают круглосуточную уборку снега в столице после циклона "Ваня"

На смену снегопаду в столицу пришла оттепель. В прогнозах на 17 декабря – мокрый снег и гололедица. В связи погодными условиями москвичей просят по возможности отказаться от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт, который в столице работает штатно.

Коммунальщики продолжают убирать последствия снегопада, который принес циклон "Ваня". Подробнее о том, что происходит в городе, – в эфире телеканала Москва 24.