Москвичам рассказали о погоде 18 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 18 декабря, в Москве и области ожидаются облачная погода и небольшие осадки, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться от 0 до 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до 3 градусов.

Скорость западного и юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

До 16:00 вторника, 19 декабря, в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра. В Подмосковье он продлится до 18:00 19 декабря.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что несмотря на оттепель, сугробы в Москве не растают. При этом он отметил, что первая в течение нынешней календарной зимы оттепель будет длиться долго – как минимум до субботы включительно.



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