Синоптик заявил, что оттепель в Москве не растопит сугробы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице достигла нулевой отметки, но снег на улицах не исчезнет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, первая в течение нынешней календарной зимы оттепель будет длиться долго – как минимум до субботы включительно. Вильфанд отметил, что воздушные массы с Атлантики, безостановочно "качают тепло" в центральный регион.

Он уточнил, что в понедельник, 18 декабря, в столице ожидается от минус 1 до плюс 3 градусов.

"Облачная мрачная погода, ни одного луча солнца. В течение недели температура ночью может быть выше, чем днем", – рассказал синоптик.

По словам синоптика, высота снежного покрова в Москве по-прежнему остается рекордной и достигает 38 сантиметров. Он предупредил горожан о гололедице в ближайшие дни.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что суточный рекорд снежного покрова обновился в Москве. По его информации, на базовой станции столицы ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась за прошедшие сутки на 1 сантиметр и составила 38 сантиметров. Это стало самым высоким значением для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений.