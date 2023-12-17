Городские службы устраняют последствия сильного снегопада в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в 15:00 специалисты приступят к очередному механизированному прометанию тротуаров и проезжей части с противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

В сообщении уточнили, что под особым контролем находится очистка тротуаров, пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта, ТПУ, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы, потребительского рынка.

Добавляется, что рабочие очищают от снега улично-дорожную сеть, тротуары, дворы, идут работы по погрузке и вывозу снега, привлечена снегоуборочная и погрузочная техника.

В ведомстве попросили автомобилистов быть на дороге внимательными, относиться с пониманием к работе коммунальных служб.

Помимо этого, во время светового дня организована очистка от наледи и снега скатных кровель многоквартирных домов, водосборных желобов, выступающих элементов фасадов зданий и воронок водостоков.

Места проведения работ огородили специальными заграждениями и лентами. Пешеходов попросили не заходить за них и быть предельно внимательными.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы. В столице предупреждение будет действовать до 16:00 19 декабря, в Московской области – до 18:00 19 декабря.

До этого в Москве обновился суточный рекорд снежного покрова. На базовой станции столицы ВДНХ его высота составила 38 сантиметров.

Коммунальщики продолжают круглосуточную уборку снега