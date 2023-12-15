"Мой район. Обратная связь": мастера обновили дом на Полярной улице

На северо-востоке столицы завершились работы по обновлению жилого дома. Здание находится по адресу улица Полярная, 52, корпус 2. Дом был возведен в 1968 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта восстановили фасад дома и заменили магистрали центрального отопления. Мастера восстановили стены по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".