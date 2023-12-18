"Мой район. Обратная связь": в Коптеве обновили дом в стиле неоклассицизма

В Москве в районе Коптево провели капитальный ремонт дома в стиле неоклассицизма. Здание находится по адресу Коптевская, 18а, корпус 1. Дом построили в 1954 году по индивидуальному проекту.

Специалисты Фонда капремонта привели в порядок фасад здания и заменили инженерные системы. Особое внимание уделили восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".