"Мой район. Обратная связь": бывший дом летчика-космонавта Феоктистова отремонтировали

В Москве отремонтировали дом, в котором жил летчик-космонавт Константин Феоктистов. Многоэтажка находится на проспекте Мира. Дом возвели в 1958 году по проекту группы архитекторов под руководством Иосифа Ловейко. Это здание выполнено в неоклассическом стиле.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и крышу дома, а также заменили его внутренние инженерные системы. Мастера также восстановили цоколь и привели в порядок балконы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".