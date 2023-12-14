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14 декабря, 07:30

Город

"Мой район. Обратная связь": бывший дом летчика-космонавта Феоктистова отремонтировали

"Мой район. Обратная связь": бывший дом летчика-космонавта Феоктистова отремонтировали

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В Москве отремонтировали дом, в котором жил летчик-космонавт Константин Феоктистов. Многоэтажка находится на проспекте Мира. Дом возвели в 1958 году по проекту группы архитекторов под руководством Иосифа Ловейко. Это здание выполнено в неоклассическом стиле.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и крышу дома, а также заменили его внутренние инженерные системы. Мастера также восстановили цоколь и привели в порядок балконы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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