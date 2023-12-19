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19 декабря, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в Мещанском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в Мещанском районе столицы

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В центре столицы, в Мещанском районе, завершен капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Орлово-Давыдовский переулок, дом 3. Строение возвели в 1972 году по типовому проекту. Именно в этом здании жил народный артист СССР Евгений Весник.

Специалисты фонда капитального ремонта обновили фасад дома и заменили инженерные системы объекта. Стены здания отремонтировали по новой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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