19 декабря, 18:00Город
"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в Мещанском районе столицы
В центре столицы, в Мещанском районе, завершен капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Орлово-Давыдовский переулок, дом 3. Строение возвели в 1972 году по типовому проекту. Именно в этом здании жил народный артист СССР Евгений Весник.
Специалисты фонда капитального ремонта обновили фасад дома и заменили инженерные системы объекта. Стены здания отремонтировали по новой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь