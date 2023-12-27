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27 декабря, 06:15

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на Окской улице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на Окской улице

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Мастера завершили капитальный ремонт фасада дома на Окской улице. Девятиэтажное панельное здание построили в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты привели в порядок фасад дома по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. На первых этапах выполнены работы по простукиванию фасада, удалению мелкоразмерной отслоившейся плитки, нанесению полимерцементных составов с применением сетки, после чего фасад окрасили.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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