27 декабря, 06:15Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на Окской улице
Мастера завершили капитальный ремонт фасада дома на Окской улице. Девятиэтажное панельное здание построили в 1966 году по типовому проекту.
Специалисты привели в порядок фасад дома по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. На первых этапах выполнены работы по простукиванию фасада, удалению мелкоразмерной отслоившейся плитки, нанесению полимерцементных составов с применением сетки, после чего фасад окрасили.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".