"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на Окской улице

Мастера завершили капитальный ремонт фасада дома на Окской улице. Девятиэтажное панельное здание построили в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты привели в порядок фасад дома по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. На первых этапах выполнены работы по простукиванию фасада, удалению мелкоразмерной отслоившейся плитки, нанесению полимерцементных составов с применением сетки, после чего фасад окрасили.

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