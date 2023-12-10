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Новости

10 декабря, 10:00

Экономика

Москвичам рассказали об ассортименте и досуговой программе мегарынка "Москва – на волне"

Москвичам рассказали об ассортименте и досуговой программе мегарынка "Москва – на волне"

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В Москве уже неделю работает рыбный мегарынок "Москва – на волне". За это время его посетили более 50 тысяч человек.

Москвичи покупают живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую рыбу, а также свежие морепродукты. Покупателей привлекают не только широкий ассортимент и доступные цены, но и досуговая программа. Три раза в неделю для посетителей проводят кулинарные мастер-классы, а по выходным там играет живая музыка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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