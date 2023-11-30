"Безопасный город": москвичам рассказали, как обманывают мошенники перед Новым годом

В канун Нового года становится больше мошенников. Для своих целей они используют телеграм-каналы и сомнительные сайты.

Так, нескольких москвичей уже обманули, продав им воздух вместо красной икры. Специалисты рекомендуют жителям руководствоваться простыми правилами: не выбирать дешевые продукты, ориентироваться только на проверенные магазины, а еще проверять подлинность производителя.

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