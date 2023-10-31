Четверо пострадавших в результате беспорядков в Махачкале остаются в больницах

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Четверо пострадавших после беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики пишет РИА Новости.

Уточняется, что среди них трое полицейских. Ранее в министерстве сообщали, что в результате беспорядков пострадали более 20 человек, большинству из них помощь была оказана амбулаторно.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что беспорядки в аэропорту – сильнейший удар по туризму в регионе.

"Да, прямо сейчас аннуляций нет, потому что люди уже купили путевки, сформировали планы. Страшный удар в другом – в том, что те, кто собирался только приобрести, они призадумались, потому что никому не хочется застрять в аэропорту", – сказал он.

Если в течение 2 недель все будет спокойно, то продажи билетов вернутся обратно. Поэтому, по его мнению, власти Дагестана должны показать, что такого больше не повторится.

"Должны быть наказаны все виновные", – заявил он.

Ранее депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров сказал, что ущерб аэропорту Махачкалы после массовых беспорядков составляет 285 миллионов рублей. Ссылаясь на экспертов-оценщиков, он уточнил, что подсчет еще не закончен.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

МВД возбудило по факту произошедшего уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них были задержаны.

Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Президент поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ и межрелигиозного согласия.