Путин заявил, что власти РФ видят риск перегрева на рынке ипотеки и пытаются его избежать

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Правительство России и Центробанк ищут решение, чтобы избежать перегрева рынка ипотеки, заявил Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Мы знаем негативный опыт отдельных стран, где рынок ипотечного кредитования был, мягко говоря, ничем реально не обеспечен", – уточнил российский лидер.

По его словам, власти РФ знают, к чему это привело. Поэтому в настоящее время ведомства стараются учитывать весь опыт стран, включая негативный. Кроме того, лидер РФ заявил о рекордных объемах кредитования в стране за всю ее историю.

"Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться", – напомнил он.

Однако в итоге банковская отрасль, наоборот, повысила свою эффективность и вышла на рекордные объемы кредитования за всю историю страны, подчеркнул президент.

"Объемы кредитования рекордные, причем как корпоративного, так и ипотечного", – сказал он.

Путин уверен, что Россию больше никто не сможет назвать "бензоколонкой". Он подчеркнул, что в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство.



Рынок потребительского кредитования стал сокращаться в РФ