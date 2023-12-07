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07 декабря, 17:15

Экономика

Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Фото: 123RF/mordecio

Минфин России предложил повысить первоначальный взнос при оформлении льготной ипотеки до 30%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Да, внесли (предложение. – Прим. ред.). Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом", – цитирует его ТАСС.

По его словам, повышение взноса позволит "охладить" рынок льготного ипотечного кредитования и избежать "пузырей". Он также напомнил, что Минфин является регулятором этого рынка и обязан принимать меры для его стабилизации.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Минфин внес на рассмотрение правительства пакет мер для "охлаждения" рынка льготного ипотечного кредитования. В качестве одной из мер было указано повышение первоначального взноса. Вместе с этим говорилось о планах ведомства снизить размер самого кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.

Между тем повышение первоначального взноса уже поддержали в Центробанке России. Однако там сообщили, что еще не получали документ на рассмотрение, поэтому детально прокомментировать его пока не могут.

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