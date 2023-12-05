В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России захотели поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, такой вариант рассматривают в правительстве. При этом один из собеседников газеты отметил, что параметр в 30% обсуждается, но не для всех программ с господдержкой. При этом, для каких конкретно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в России хотят внести изменения в программу льготной ипотеки. Минфин подготовил соответствующий проект. Власти рассматривают возможность повышения минимального первоначального взноса. Однако отмечается, что его последнее увеличение до 20% не оказало ожидаемого эффекта.

До этого планах правительства повысить первоначальный взнос предупреждал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также добавил, что объем выдачи ипотеки считается очень большим и кабмин решает, как его урегулировать до 1 июня.

В свою очередь, Минцифры РФ предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов из аккредитованных министерством компаний. В ведомстве отметили, что за полтора года действия программы было оформлено уже 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 миллиардов рублей.



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