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Минцифры РФ предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов из аккредитованных министерством компаний. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Вопрос обсуждается с профильными ведомствами. В тексте напомнили, что возможность оформить кредит действует до конца следующего года. За полтора года действия программы было оформлено уже 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 миллиардов рублей, средняя ставка по ним составляет 4,2%.

Добавляется, что чаще всего IT-ипотеку берут в Москве (10,2 тысячи), в Санкт-Петербурге (4,6 тысячи) и Московской области (3,2 тысячи). Ставка по кредиту при этом в Белгородской, Калужской и Самарской областях не выше 2%.

Кроме того, в 2023 году были упрощены правила программы. Так, снизили необходимый уровень дохода, расширили возрастные рамки, сотрудникам до 35 лет включительно больше не надо подтверждать минимальный уровень зарплаты.

В ведомстве подчеркнули, что до конца 2024 года по программе льготной IT-ипотеки планируется выдать не менее 50 тысяч кредитов.

Между тем с 1 ноября в России начала действовать новая программа льготной ипотеки по ставке 2% годовых на приобретение жилья в арктической зоне. Взять кредит на улучшенных условиях можно для покупки недвижимости в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе. Всего в программу вошел 131 населенный пункт.

Ранее стало известно, что расходы на программу льготной ипотеки в 2024–2025 годах могут вырасти на 251,6 миллиарда рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете.

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