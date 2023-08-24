13:27Экономика
Кабмин предусмотрит ставку в 2% по ипотеке молодым семьям на территориях Арктической зоны
Фото: depositphotos/motortion
Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в рамках Дальневосточной ипотеки ставку в 2% для покупки жилья молодыми семьями на территориях, которые отнесены к Арктической зоне РФ, сообщается на сайте Кремля.
Это коснется покупки жилья в период до 1 января 2030 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок исполнения – 1 ноября.
Ранее Путин поручил до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в Арктической зоне, где находятся воинские формирования.
Помимо этого, президент поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными. Для них подготовят мастер-планы развития на период до 2035 года. Путин также поддержал распространение Дальневосточной ипотеки под 2% в Арктике на период до 2030 года.
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