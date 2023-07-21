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00:11

Политика

Путин поручил согласовать план по развитию арктических населенных пунктов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил до 1 сентября завершить согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в арктической зоне, где находятся воинские формирования. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент добавил, что финансирование мероприятий данного плана должно осуществляться из разных источников, и это необходимо согласовать.

Помимо этого, Путин поручил определить перечень населенных пунктов в Арктике, которые будут считаться опорными. Для них подготовят мастер-планы развития на период до 2035 год.

Президент России также поддержал распространение дальневосточной ипотеки под 2% в Арктике на период до 2030 года.

Ранее Владимир Путин во время рабочего визита в Мурманск заявил, что арктическая зона является стратегически важной для России, это вопросы как оборонного характера, так и ресурсной базы.

Вместе с тем, по словам российского лидера, в этой зоне накопились и большие проблемы, требующие особого внимания.

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