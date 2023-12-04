04 декабря, 19:29Экономика
Минфин РФ предложил внести изменения в программу льготной ипотеки
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России хотят внести изменения в программу льготной ипотеки. Минфин подготовил соответствующий проект. Об этом рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.
"Мы сейчас обсуждаем внесение изменений в несколько аспектов льготной ипотеки с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля. У нас слишком быстрый рост портфеля пошел и одновременно ухудшение его качества", – передает "Интерфакс" его слова.
Чебесков уточнил, что власти рассматривают возможность повышения минимального первоначального взноса. Однако отмечается, что его последнее увеличение до 20% не оказало ожидаемого эффекта.
Ранее о планах правительства повысить первоначальный взнос предупреждал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также добавил, что объем выдачи ипотеки считается очень большим и кабмин решает, как его урегулировать до 1 июня.
В свою очередь, Минцифры РФ предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов из аккредитованных министерством компаний. В ведомстве отметили, что за полтора года действия программы было оформлено уже 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 миллиардов рублей.
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