Кабмин РФ может повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

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Правительство РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать выдачу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки", – отметил он.

По его словам, сейчас кабмин принимает "некоторые меры по увеличению первоначального взноса". Хуснуллин добавил, что объем выдачи ипотеки на данный момент очень большой, правительство решает, как его регулировать до 1 июня.

О планах российских властей увеличить лимит выдач льготной ипотеки стало известно ранее. Сейчас готовится соответствующее постановление, сообщили в Минфине России. В ведомстве уточнили, что допфинансирование потребовалось из-за повышения ключевой ставки и роста спроса на госпрограммы.

Также российский кабмин распространил действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Сама программа теперь называется "Дальневосточная и арктическая ипотека".

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