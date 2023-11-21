Выдача ипотеки на строительство частных домов в РФ выросли в 2–3 раза

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Объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2–3 раза осенью этого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей крупных российских банков.

Так, в Сбере сообщили, что за девять месяцев этого года объем выдач кредитов на ИЖС и загородную недвижимость составил 314,3 миллиарда рублей, что превышает аналогичные показатели 2022 года более чем в три раза.

Востребованность данного продукта можно объяснить возможностью оформить льготную ипотеку в этом сегменте, считают в банке. За январь – сентябрь 2023 года практически 100% подобных кредитов было выдано по госпрограммам.

Как отметили в ВТБ, по итогам десяти месяцев кредиты на ИЖС и загородную недвижимость получили более 10,7 тысячи российских граждан, а общая сумма сделок в банке составила более 69 миллиардов рублей.

С начала года ипотеку на ИЖС оформили 6,8 тысячи семей, что в 1,8 раза больше аналогичных показателей прошлого года, рассказали в ДОМ.РФ. Чаще всего займы оформляли жители Подмосковья, Краснодарского края, Ленинградской области и Татарстана.

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что выдавать ипотеку нужно не всем категориям граждан, а только молодым семьям, семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, и тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности.

До этого председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ставки по ипотеке следует устанавливать в зависимости от региона, где выдается подобный кредит.

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