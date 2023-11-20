В РФ предложили ограничить категории граждан для выдачи ипотеки

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Выдавать ипотеку нужно не всем категориям граждан, а только молодым семьям, семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, и тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности. Об этом лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Он объяснил, что ипотека должна быть целевой, то есть давать ее нужно там, где государство хочет, чтобы люди жили.

Фракция считает, что "для преодоления ипотечного пузыря" не стоит выдавать ипотеку всем желающим, подчеркнул Нечаев. По его данным, ипотечные кредиты берутся в 85% случаев в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Однако люди живут не только в столице, заключил глава партии.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила устанавливать ставки по ипотеке в зависимости от региона, где выдается подобный кредит. Уровень доходов населения может быть одним из критериев.

До этого кабмин России принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку программы льготных ипотек. Речь идет о 95 миллиардах рублей.

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