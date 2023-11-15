Более 11 тыс ипотечных сделок оформили в Москве за десять месяцев

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Управление Росреестра по Москве в прошлом месяце зарегистрировало 11 256 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Такой результат на 21,5% превысил показатель аналогичного периода прошлого года, достигнув 9 265 договоров, и на 5,7% больше сентября 2021 года, когда число контрактов составило 10 653.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столица остается лидером среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в январе – октябре этого года составил 679,8 миллиарда рублей, что составляет 19,6% от общероссийского объема льготной ипотеки.

В общей сложности в Москве с начала действия программы было выдано кредитов на сумму порядка 1,9 триллиона рублей, уточнил Ефимов.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в свою очередь, добавил, что в августе наблюдались пиковые показатели, тогда было оформлено более 14 тысяч кредитных договоров. После этого число регистраций начало снижаться. Октябрь уступил сентябрю 13% в большей степени за счет первичного сегмента.

"Вторичный рынок по-прежнему удерживает положительную динамику, даже с учетом роста ипотечных ставок. В целом за 10 месяцев Росреестр по Москве зафиксировал максимальный за все годы ведения статистики результат – 116,4 тысячи ипотечных сделок, что на 13% больше предыдущего рекорда в 2021 году – 103 тысячи ипотек", – заявил Майданов.

В пресс-службе отметили, что в общей сложности с начала 2023 года Росреестром по Москве зарегистрировано 116 435 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Ранее стало известно, что Московская область, Краснодар и Москва стали лидерами по объему введенного жилья за 10 месяцев 2023 года. Согласно данным Росстата, всего с января по октябрь в Подмосковье возвели 9,5 миллиона квадратных метров жилья.

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