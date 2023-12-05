Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки – СМИ

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Минфин РФ внес на рассмотрения правительства проект постановления с изменениями в условиях выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабмина.

Ведомство предложило снизить максимальный размер кредита в рамках льготных ипотечных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до шести миллионов рублей. Сейчас ставка для указанных регионов составляет 12 миллионов рублей, а для остальных – шесть миллионов рублей.

Вместе с этим Минфин предлагает повысить минимальный первоначальный взнос до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Инициатива, помимо прочего, также предусматривает отказ одному заемщику в нескольких льготных ипотечных кредитах.

По мнению ведомства, реализация такого плана позволит снизить риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила устанавливать ставки по ипотеке в зависимости от региона, где выдается подобный кредит. Она поддержала инициативу спикера ГД Вячеслава Володина, который отметил различия в зарплатах в регионах. При этом инициативу глава регулятора предложила оценить с правительством.



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