В России могут ввести единую льготную ипотеку на новостройки

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После завершения программы льготной ипотеки на первичное жилье 1 июля следующего года в России могут ввести новую долгосрочную программу, ужесточив ее условия. Соответствующие меры были разработаны в компании "Дом.рф", сообщает газета "Известия".

Организация предложила ввести постоянно действующую единую долгосрочную программу для определенных категорий граждан, к примеру, для семей с двумя детьми, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и прочих.

В компании отметили, что единая программа должна будет носить адресный и социальный характер, учитывать специфику регионов в части уровня спроса и предложения, планов развития населенных пунктов, а также предлагать дифференцированный уровень льготной ставки в зависимости от нескольких факторов: состав семьи, обеспеченность жильем, профессия, уровень дохода.

Однако в случае, если размер ключевой ставки Центробанка превысит 10%, то льготы станут доступны всем, но с ограничением по уровню дохода, добавили в "Дом.рф".

В Минфине России согласились с тезисом, что программа льготного кредитования должна быть адресной. В ведомстве подчеркнули, что при дальнейшей реализации льготных ипотечных программ нужно исходить из обязательности сохранения рыночного механизма ценообразования, а также не допускать дисбаланса спроса и предложения.

Ранее в Центробанке России заявили, что поддерживают увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке. При этом представители регулятора заявили, что еще не ознакомились с соответствующим проектом.

До этого Минфин РФ внес на рассмотрения правительства проект постановления с изменениями в условиях выдачи льготной ипотеки. Ведомство предложило снизить максимальный размер кредита в рамках льготных ипотечных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до шести миллионов рублей.

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