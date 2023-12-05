ЦБ РФ поддерживает увеличение первого взноса по льготной ипотеке

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В Центробанке России заявили, что поддерживают увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке. При этом представители регулятора заявили, что еще не ознакомились с соответствующим проектом.

"Мы пока не получали такой документ. Детально сможем прокомментировать, когда его получим и изучим. В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке", – передает ТАСС сообщение ЦБ.

Ранее Минфин РФ предложил внести изменения в программу льготной ипотеки. В ведомстве объяснили, что меры будут направлены на ограничение быстрого роста ипотечного портфеля.

Уточнялось, что власти рассматривают возможность повышения минимального первоначального взноса. Однако говорилось, что его последнее увеличение до 20% не оказало ожидаемого эффекта.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также заметил, что объем выдачи ипотеки считается очень большим. По его словам, кабмин обсуждает, как можно урегулировать ситуацию до 1 июня.



Выделенные средства для льготной ипотеки стали заканчиваться у банков РФ