Объем нераспроданного жилья в новостройках в России достиг нового рекорда

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Объем нераспроданного жилья в российских новостройках 1 ноября 2023 года составил 71,1 миллиона квадратных метров, что на 5,4 миллиона квадратных метров больше, чем год назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".

Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 процентного пункта. Показатель стал рекордным с января 2020 года. До этого рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года, когда объем нереализованного жилья составлял 66 миллионов квадратных метров.

"Такие параметры соответствуют нормальной модели реализации проектов. Это означает, что к моменту окончания строительства распродается столько жилья, сколько необходимо для качественного обслуживания проектного финансирования, а следовательно, и планового выполнения всех строительных работ", – прокомментировал руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

По мнению гендиректора "INFOline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, рост объема нераспроданного жилья связан с числом ипотечных кредитов, которые были выданы не по льготным условиям. Однако коммерческий директор застройщика ССК Анна Ших считает, что в дальнейшем ситуация будет стабилизироваться.

Между тем в NF Dom не ожидают снижения цен на жилье. В компании объяснили, что на застройщиков давят рост себестоимости материалов и общая непредсказуемость рыночной ситуации после 2024 года.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что за три года цены на жилье в новостройках выросли на 90%. По ее словам, рост оказался значительно больше, чем в области зарплат россиян. Вместе с этим глава регулятора отметила рост ипотечного кредитования в стране.



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