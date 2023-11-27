В России планируют расширить лимиты по льготной ипотеке

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Власти РФ планируют увеличить лимит выдач льготной ипотеки. В данный момент готовится соответствующее постановление, сообщает газета "Известия", ссылаясь на Минфин России.

Как уточнили в ведомстве, допфинансирование потребовалось из-за повышения ключевой ставки и роста спроса на госпрограммы.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, в августе-сентябре, когда ключевую ставку резко подняли до 13%, на льготную ипотеку сложился ажиотажный спрос. Так, в августе выдачи по госпрограммам достигли исторического максимума, и лимиты банков начали тратиться быстрее.

Согласно данным ДОМ.РФ, за все время действия программ общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 триллионов рублей, а семейной ипотеки под 6% – 3,4 триллиона. Данные средства распределили между банками.

На сегодня у многих крупных финансовых организаций лимиты уже находятся на исходе, отметили в ДОМ.РФ. К примеру, ПСБ может выдать льготной ипотеки только на 7,1 миллиарда рублей, Совкомбанк – на 6,8 миллиарда рублей.

Как объяснила глава управления ипотечных продуктов "Росбанк Дом" Елена Лобанова, внимание граждан после роста ставок на вторичном жилье вслед за ключевой сместился на госпрограммы. Кроме того, спрос традиционно увеличивается в предновогодний период. Данные факторы усиливают риски преждевременного исчерпания лимитов банков.

Ранее сообщалось, что объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2–3 раза осенью этого года. Востребованность данного продукта можно объяснить возможностью оформить льготную ипотеку в этом сегменте, считают представители крупных банков.

До этого лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что выдавать ипотеку нужно не всем категориям граждан, а только молодым семьям, семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, и тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности.

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