С начала года в Москве разрешили строительство 14,5 млн кв метров недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За десять месяцев Мосгосстройнадзор выдал 557 разрешений на строительство объектов общей площадью более 14,5 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда разрешили строительство объектов общей площадью 13,4 миллиона "квадратов".

По словам заммэра, сегодня строительная отрасль сохраняет высокие темпы по ключевым направлениям и является одним из драйверов развития экономики столицы. Он добавил, что свыше 67% общего объема строящейся недвижимости приходится на инвесторские проекты ‒ почти 9,8 миллиона квадратных метров. При этом инвесторы готовы строить не только жилье, но и объекты социальной, деловой, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

Ожидается, что в ближайшие годы за счет внебюджетных средств в разных районах города построят 50 образовательных, восемь медицинских, семь спортивных, 39 деловых и восемь производственных объектов. К примеру, в Южнопортовом районе появится учебный корпус с детским садом на 500 мест, в Митине и Молжаниновом ‒ дошкольные организации на 235 и 350 воспитанников соответственно.

В Западном Дегунине возведут школу на 1 050 человек. На территории общественно-делового квартала "СберСити" в районе Кунцево появится офисный квартал. На месте бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде построят логистический комплекс.

Ранее стало известно, что два неэффективно используемых участка в Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

Гаман отметил, что один из участков используют под строительство жилья по программе реновации, а также образовательного комплекса из детского сада и школы. На втором разместят кладбище.



В Москве реализуется 188 проектов КРТ