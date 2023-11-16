Набиуллина заявила о росте цен на квартиры в новостройках на 90% за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цены на жилье в новостройках в России за последние три года выросли на 90%. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%. То есть практически удвоились, это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года", – цитирует ее ТАСС.

Вместе с этим глава регулятора отметила рост ипотечного кредитования в стране. В годовом выражении прирост составил 32%.

Ранее стало известно, что за последние девять месяцев в Москве заключили более 11 тысяч ипотечных сделок на льготных условиях. Такой результат на 21,5% превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Москва по-прежнему осталась лидером по числу выданных кредитов по программе.



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