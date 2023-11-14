Почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году – Путин

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Около 7 миллионов граждан РФ, то есть примерно 3,2 миллиона семей, улучшили жилищные условия в 2023 году. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

"Аварийного жилья мы расселили почти 2 миллиона квадратных метров – это 104,4 тысячи человек. И благоустройство – 7 031 общественное пространство", – добавил он.

Кроме того, по словам Путина, за этот год общий ввод жилья составил 83,6 миллиона квадратных метров. При этом, как отметил Файзуллин, в 2023 году в стране вновь будет достигнут рекорд по вводу жилья. Так, по данным Минстроя России, до конца года введут в строй 104–105 миллионов квадратных метров жилья, из которых примерно 50 миллионов квадратных метров – новые квартиры.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что за девять месяцев в столице приняли решение о реализации 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью 313,81 гектара. По его словам, всего планируется возвести более 7,7 миллиона "квадратов" недвижимости.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на этих территориях обустроят новые пространства, построят современное жилье на площади более 3,9 миллиона "квадратов", а также 3,8 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов.

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