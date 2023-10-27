"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт бывшего доходного дома в ЦАО Москвы

Завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома в Малом Николопесковском переулке. Здание возвели в 1911 году в стиле модерн по проекту знаменитого зодчего Чичагова. Особое внимание мастера уделили восстановлению неповторимого фасада.

Работы прошли в несколько этапов. Сначала специалисты тщательно промыли и расчистили открытые плоскости от накопившихся загрязнений, а затем заделали трещины современными строительными смесями, которые обладают повышенной прочностью и устойчивостью.

В финале мастера отремонтировали входную группу здания, а также обновили цоколь – оштукатурили все поверхности и нанесли финишное декоративное покрытие.

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