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27 октября, 08:20

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт бывшего доходного дома в ЦАО Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт бывшего доходного дома в ЦАО Москвы

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Завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома в Малом Николопесковском переулке. Здание возвели в 1911 году в стиле модерн по проекту знаменитого зодчего Чичагова. Особое внимание мастера уделили восстановлению неповторимого фасада.

Работы прошли в несколько этапов. Сначала специалисты тщательно промыли и расчистили открытые плоскости от накопившихся загрязнений, а затем заделали трещины современными строительными смесями, которые обладают повышенной прочностью и устойчивостью.

В финале мастера отремонтировали входную группу здания, а также обновили цоколь – оштукатурили все поверхности и нанесли финишное декоративное покрытие.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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