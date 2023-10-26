Собянин: на Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Музей под открытым небом откроется на Красной площади в честь 82-й годовщины легендарного военного парада 7 ноября 1941 года. Он будет работать с 10:00 до 20:00 с 5 по 7 ноября, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Гости смогут узнать об истории начала Великой Отечественной войны и быте москвичей того периода. В музее для посетителей подготовили театрализованные представления о жизни граждан в 1941 году.



"Покажут и военную технику времён Великой Отечественной войны: танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39, бронеавтомобиль ФАИ-М и многое другое", – отметил мэр.



До этого сообщалось, что во время каникул, с 30 октября по 3 ноября, Музей Победы организует для школьников экскурсии и тематические мероприятия. Как отметили в культурном учреждении, смена детского городского клуба "Осень Побед!" проведет для школьников в период каникул экскурсии, занятия по одному из шести направлений (историческому, гражданско-патриотическому, медиа, творческому или техническому), а для самых маленьких организует спецпрограмму "Мурзилки".

Ранее более 100 рисунков подготовили дети сотрудников столичных фабрик и заводов для фотовыставки "Московская промышленность глазами детей", которая открылась на Страстном бульваре в рамках месяца городской промышленности. Познакомиться с работами детей можно до 31 октября.

Фотовыставка "Москва – столица добрых дел" открылась на ВДНХ