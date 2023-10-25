Музей Победы подготовил программу для школьников в дни каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во время каникул, с 30 октября по 3 ноября, Музей Победы организует для школьников экскурсии и тематические мероприятия. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе музея.

Как сообщили в культурном учреждении, смена детского городского клуба "Осень Побед!" проведет для школьников в период каникул экскурсии, занятия по одному из шести направлений (историческому, гражданско-патриотическому, медиа, творческому или техническому), а для самых маленьких организует спецпрограмму "Мурзилки".

"Школьники будут осваивать интересную им сферу: попробуют работать журналистами, научатся выступать на сцене, проведут экскурсии по выставкам Музея Победы, а также попробуют самостоятельно создать 3D-модель одного из музейных экспонатов", – заявили в пресс-службе.

Кроме того, для детей запланировали квесты, игры в парке и музее "Главные оружейные реликвии армии", спортивные занятия, а также мастер-классы и встречи с интересными людьми.

Поучаствовать в этих мероприятиях смогут дети от 7 до 13 лет.

Ранее более 100 рисунков подготовили дети сотрудников столичных фабрик и заводов для фотовыставки "Московская промышленность глазами детей", которая открылась на Страстном бульваре в рамках месяца городской промышленности. Познакомиться с работами детей можно до 31 октября. На своих рисунках они изобразили полеты в космос, встречи с пришельцами, роботов и котят в качестве сотрудников и многие другие сюжеты, связанные с промпредприятиями Москвы.

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